Loteria: cearense leva R$ 9,4 milhões e hoje Mega paga R$ 50 mi

Na história da Mega, o Ceará acumula 17 vencedores, que juntos ganharam mais de R$ 207 milhões. Sorteio de ontem deu R$ 9,4 milhões a apostador de Juazeiro do Norte.

A Mega-Sena irá sortear às 20h deste sábado (2) o prêmio de R$ 50 milhões referente ao concurso 1.964 das loterias da Caixa Econômica.





Na história da Mega, o Ceará acumula 17 vencedores, que juntos ganharam mais de R$ 207 milhões. Quem deseja ser o 18º, tem que correr com as apostas, que só podem ser feitas até às 19h de hoje, em qualquer lotéria do país, a partir de R$ 3,50 o cartão simples com seis números marcados.









Apostador vencedor do Cariri terá "salário" de R$ 48 mil





O sonho de conquistar tamanha quantia chega aos cearenses com uma empolgação a mais após a aposta de Juazeiro do Norte levar sozinha R$ 9.486.857,50 o prêmio do concurso 1.793 da Lotomania, sorteado na noite da última sexta (1).





O vencedor de Juazeiro terá um "salário" mensal equivalente a R$ 48 mil, se apenas deixar aplicado todo o prêmio nas cadernetas de Poupança.





Lotomania (01/09/17)





Números sorteados: 03, 04, 05, 06, 23, 29, 32, 43, 51, 53, 62, 63, 65, 66, 73, 77, 78, 81, 83, 89.









20 acertos - 1 aposta ganhadora (Juazeiro do Norte-CE), R$ 9.486.857,50





19 acertos - 14 apostas ganhadoras, R$ 28.992,38





18 acertos - 178 apostas ganhadoras, R$ 1.425,19





17 acertos - 1824 apostas ganhadoras, R$ 139,08





16 acertos - 11453 apostas ganhadoras, R$ 22,14





15 acertos - 49380 apostas ganhadoras, R$ 5,13





0 acertos - Não houve acertador