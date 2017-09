Mãe mata suspeito por vingança nos EUA: “Não me importo. Ele estuprou minha filha”

Documentos revelaram que uma mãe norte-americana matou por vingança um jovem suspeito de estuprar sua filha, na época com 7 anos. O caso, aconteceu na cidade de Naples, estado da Flórida. O estupro teria acontecido em 2011, mas só em 2016 é que a mulher soube do caso e cometeu o crime, segundo a revista "Times".





A mulher está presa. De acordo com uma denúncia criminal arquivada no Secretário de Corte de Collier County na última semana, a acusada é Connie Serbu. Ela atraiu Xavier Sierra, 18 anos, para uma área florestal em julho de 2016, dizendo ao jovem por mensagem de texto que precisava de sua ajuda para construir uma cama de beliche. No local, Serbu confrontou o jovem. Ele conseguiu fugir, mas foi perseguido e entrou em luta corporal com o irmão dela, John Vargas, de 29 anos .





O irmão da mulher foi atingido primeiro, no abdômen, enquanto Sierra foi alvejado seis vezes. A investigação não determinou quem atirou no irmão da acusada, ela estava armada no momento. Policiais foram até a região do crime e encontraram um Hyundai azul estacionado no final de uma estrada de terra perto de uma área arborizada. Lá encontraram Serbu, que foi conduzida à delegacia para prestar depoimento.





Serbu foi informada por sua filha no final de maio que Sierra a havia estuprado em 2011, quando ela tinha apenas sete anos de idade. Daí planejou toda a vingança contra o suspeito.





Para os policiais, Serbu mostrou-se não está arrependida do crime. “Foi tudo culpa minha. Eu não me importo. Ele estuprou a minha filha. Ela me contou tudo que aconteceu”. Relatos mostram que o ataque foi planejado por meses, sendo que Serbu disse ao marido em maio que ela “iria preparar algo” e que ele teria que cuidar dos filhos sozinho. A mulher foi denunciada formalmente por homicídio em segundo grau na sexta-feira (25/8) e aguardará julgamento.





Via varelanotícias