MARTINÓPOLE-CE: HOMEM É ESFAQUEADO DURANTE BEBEDEIRA EM BAR

Um homem foi esfaqueado durante uma bebedeira que em um bar na tarde de sábado, 02, na cidade de Martinópole.

Francisco Wesley Felício estava bebendo no “Bar do Neném” quando foi surpreendido por um desafeto identificado como Marcos Balbino. Farncisco Wesley foi lesionado com duas perfurações a faca na altura do tórax. Ele foi socorrido por populares ao hospital onde ficou internado. O acusado fugiu do local e não foi localizado pela polícia. A motivação teria sido em decorrência de uma rixa antiga entre os dois.





