MARTINÓPOLE - CE: INCÊNDIO CRIMINOSO CONSOME ÔNIBUS NO CENTRO DA CIDADE

Um incêndio consumiu totalmente um ônibus durante a madrugada desta terça-feira, 12, no município de Martinópole. De acordo com as informações, a origem do incêndio foi criminosa.





Era por volta das 10h10 da madrugada quando uma informação chegou até os pm’s dando conta que um ônibus teria sido incendiado na Rua Teodomiro Barros, no Centro da cidade. Os pm’s foram imediatamente ao local e se depararam com o ônibus em chamas. Com a ajuda de populares e auxílio de um carro pipa os pms ainda tentaram debelar o incêndio mais sem os materiais necessários não obtiveram êxito. As labaredas consumiram todo o ônibus, a perca foi total.





O proprietário do veículo disse aos policiais que havia estacionado em frente à sua residência e que estava a venda. Disse ainda que não faz ideia de quem tenha posto fogo em seu veículo.





Camocim Policia 24h