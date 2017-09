MATANÇA EM SOBRAL: JOVEM É EXECUTADO A BALA NAS PROXIMIDADES DO GOIABÃO; VÍDEO

Um jovem aprendiz foi executado com vários tiros ao lado do prédio do "Goiabão". O fato aconteceu na manhã desta terça-feira (19), por volta das 10h30.



O jovem estava em uma motocicleta com um amigo, quando dois criminosos em uma motocicleta se aproximaram e o executaram com vários tiros na cabeça. A vítima ainda foi socorrida para o hospital Santa Casa por uma equipe do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.



A vítima foi identificada como Kecy Duarte Gomes, 19 anos, natural de Sobral, conhecido como "Kecinho", morava na Rua Itália, bairro Dom Expedito.



Os homicidas fugiram em uma motocicleta honda bros e tomaram rumo o bairro Alto da Brasília.



Sobral já registra 83 homicídios dolosos em 2017.



