VÍDEO - MATANÇA SEM CONTROLE EM SOBRAL! JOVEM É EXECUTADO COM VÁRIOS TIROS NA CABEÇA NO CAIÇARA

A violência é avassaladora na cidade de Sobral! Mais um crime de morte foi registrado na noite desta quinta-feira (28), por volta das 18h40, no residencial Nova Caiçara, precisamente na Rua das Flroes (Morro da Macaca).





O jovem identificado como Wanderson, 15 anos, foi executado com vários tiros na cabeça. Segundo informações de populares, o jovem não tinha envolvimento com crimes e era bastante estudioso.



Os autores do crime fugiram em rumo ignorado.



As Polícias Civil e Militar estiveram no local da ocorrência, realizando os procedimentos legais.



Uma equipe da Perícia esteve no local do sinistro, realizou os trabalhos periciais, em seguida encaminhou o corpo para ser necropsiado no IML.



Ressalta-se que Sobral já contabiliza 86 homicídios dolosos em 2017.



A Polícia Civil irá investigar o crime, através de um inquérito policial.