Montagem de fantasma em presídio repercute nas redes sociais

As fakes News têm ganhado cada vez mais força com a popularização das mídias sociais. Um exemplo delas é a montagem do fantasma de uma criança no pátio do Conjunto Penal de Vitória da Conquista, na Bahia. O boato se espalhou rapidamente pelo WhatsApp com um texto afirmando que as imagens foram captadas através das câmeras de segurança da instituição.

Além disto, dois áudios tentam reforçar as falsas informações. Em um deles, uma mulher afirma que, em decorrência destas imagens, religiosos foram convidados pela penitenciária para solucionar o caso. Procurado pelo O POVO Online, o diretor major José Andrade Souza Junior não quis dar declarações sobre o episódio. Pois, segundo a secretária, ele considera clara a falta de veracidade das fotos.

Leia o texto da falsa notícia nas redes sociais: "Após reclamação dos presos de que ouviam crianças correndo e gritando pelo pátio do presídio, à noite, imagens das câmeras de seguraça foram analisadas e foi constatado algo no mínimo inusitado".





Fonte: O Povo