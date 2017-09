MORADORES DO BAIRRO PADRE PALHANO SOLICITAM POLICIAMENTO PARA O BAIRRO

Moradores do bairro Padre Palhano solicitam mais policiamento para o bairro, pois segundo os moradores, os bandidos pintam e bordam no local.

Confira a solicitação na íntegra:

"Olá boa tarde, estamos aqui pedindo uma força as autoridades e a você que já não aguentamos a onda de assaltos no bairro Padre Palhamo, esta ponte só serve para os marginais atravessar e roubar e atirar, queremos providencias das autoridades já ñ aguentamos tanto sofrimento aqui no bairro padre palhão , você não pode nem sentar na calçada se ñ corre o risco de levar um tiro de bala perdida, e aqui não passa nem se quer uma viatura cade os policiais? Sumiram ? Providências prefeito por favor os bandidos andam por aqui armado 24 horas e a policia nem se quer aparece os moradores estão revoltados por isso ja estão se reunindo para quebrar essa ponte porque já ñ aguentamos a violência dos bandidos , quase agora teve um assalto aqui ,um meliante de bicicleta com uma arma de fogo, e cade as autoridades? Sumiu? Providências e nada mais."