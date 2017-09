Mulheres não podem dirigir porque têm apenas "um quarto de cérebro" dos homens, diz clérigo saudita

Vídeo que mostra Sheikh Saad Al-Hijri declarando que as mulheres "não merecem dirigir porque só têm um quarto de cérebro" viralizou nas redes sociais e gerou fortes polêmicas entre as mulheres do mundo árabe.





Um vídeo que mostra o clérigo saudita Sheikh Saad Al-Hijri declarando que as mulheres "não merecem dirigir porque só têm um quarto de cérebro" viralizou nesta quinta-feira (21) nas redes sociais.





Um hashtag árabe com a frase "Al-Hijri diz que as mulheres têm um quarto de cérebro" foi usada 119 mil vezes em 24 horas nas redes sociais.





Segundo Al-Hijri, "para começar as mulheres só têm metade do cérebro, mas quando saem para fazer compras acabam tendo apenas um quarto". As declarações foram feitas durante uma palestra sobre "os males das mulheres dirigindo".





As declarações provocaram reações enfurecidas de mulheres nas redes sociais, especialmente de países árabes onde a lei permite que elas possam dirigir. A Arabia Saudita é o único país no mundo onde as mulheres não podem dirigir carros. No passado essa proibição provocou muitos protestos.





O clérigo, que pode emanar fatwas (opiniões legais no direito islâmico) na província saudita de Assir, foi proibido de realizar sermões, liderar orações ou outras atividades religiosas.





Fonte: G1