Mundo deve acabar na próxima semana, diz numerólogo britânico

O mundo vai acabar até o fim deste mês, mais precisamente no dia 23. Foi o que afirmou o numerólogo e autor do livro "Planet X: The 2017 Arrival", o britânico David Meade, que diz que o que o planeta secreto Nibiru - cuja existência a NASA nega - vai se chocar com a Terra nesta data. Meade também acredita que a história descrita pela Bíblia para o fim do mundo bate com os seus cálculos.

Conforme o numerólogo, a passagem está ligada à "convergência do número 33", uma série de coincidências encontradas pelo autor, que ainda incluem o número. Ao jornal britânico "The Daily Star" no último mês, ele afirmou que "o grande eclipse americano de 21 de agosto de 2017 foi um grande precursor [do fim do mundo]". O fenômeno teria sido provocado pela aproximação de Nibiru com a Terra. O numerólogo ainda diz que, a partir do eclipse, o Sol se tornou escuro, como Isaías previu.

23 de setembro de 2017 é o 33º dia após o eclipse total do Sol, o que David considera "uma profecia incrível e um sinal assustador", afirmou ao jornal "The Telegraph". Ele ainda cita o capítulo 12 do livro de "Revelação", em que "uma mulher vestida com o Sol, com a Lua sob seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre sua cabeça dará luz". Na data, de acordo com David, a Lua aparecerá sob a constelação de Virgem, que representaria uma mulher virgem. Sobre ela, estarão as doze estrelas: na verdade, as nove de constelação de Leão mais os planetas Mercúrio, Vênus e Marte. Vênus então pareceria dar luz a Júpiter, o sinal do fim dos tempos, diz o numerólogo.