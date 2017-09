"Não sou político. Sou soldado", afirma General Mourão após mandar 'recado' a corruptos

O general Hamilton Mourão, que afirmou que o Exército agirá se o Judiciário não for capaz de afastar os corruptos do poder, foi duramente atacado por setores da imprensa, mas também recebeu muito apoio da população, inclusive com sugestões para que se candidate à Presidência. Perguntado se pretende se candidatar, o general respondeu: "Não. Não sou político. Sou soldado".





Veja o trecho da fala do general que causou polêmica:

Via Gazeta Social