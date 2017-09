NOTA DE ESCLARECIMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO CEARÁ

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informa que o percentual de resolutividade de homicídios da Delegacia Regional de Sobral é de 26,92%, com 21 casos elucidados em 2017, de um total de 78. O índice está bem acima da média nacional, que é de 8%, e também da média do Estado, de aproximadamente 22%. A unidade policial responde por Sobral e pelas cidades de Forquilha, Cariré e Groaíras. Além do elevado número de resolução de homicídios, a Polícia Civil também destaca que, até a presente data, a referida delegacia registrou mais oito mil boletins de ocorrência (BOs), sendo cerca de 40% delituosos, o que demanda investigações, resultando na instauração de 990 inquéritos policiais.





Entre os projetos futuros para a cidade de Sobral está a implantação de uma Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa, de Roubos e Furtos e de Combate ao Tráfico de Drogas. De forma imediata, a partir da próxima semana, será instalado um núcleo de investigação de homicídios na unidade, cuja equipe ficará adstrita a esse tipo de investigação.





Sobre o efetivo, a instituição reconhece que existe uma carência de profissionais, com expectativa do chamamento de mais policiais civis do cadastro de reserva do último concurso, que a validade prorrogada pelo governador Camilo Santana. É importante ressaltar que os trabalhos de Polícia Judiciária são levados a cabo e com a máxima dedicação e zelo por parte de todo o seu quadro de servidores: delegados, escrivães e inspetores. Diante das dificuldades enfrentadas frente à deficiência de efetivo, os agentes extrapolam sua carga horária para cumprir com excelência seu mister, inclusive com sacrifício do próprio convívio familiar. A Polícia Civil é um órgão de execução, não sendo de sua responsabilidade a formatação de políticas públicas. O delegado geral da Polícia Civil, Everardo Lima, e toda a instituição se colocam ao lado da delegada titular da Delegacia Regional de Sobral, Rita Porto, e de todo o quadro de policiais lotados na delegacia de Sobral, solidarizando-se com todos e condenando todo tipo de manifestação grosseira e mal educada independente de onde tenha partido.





Em relação ao trabalho desenvolvido pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) na região, a instituição encontra-se em processo de interiorização, com o objetivo de melhorar o tempo de atendimento das ocorrências, entre outros aspectos. Atualmente, a Pefoce possui uma sede em Fortaleza e mais seis núcleos em Sobral, Tauá, Juazeiro do Norte, Quixeramobim, Iguatu e Canindé. Até o momento, neste ano, esta o núcleo de Sobral atendeu 350 locais de crime e produziu mais de 4,4 mil laudos na região. Existe um projeto em andamento de interiorização da instituição, que prevê a construção de novos núcleos nos municípios de Crateús e Itapipoca, além de um projeto de realização de um novo concurso para a contratação de mais servidores. Estas ações deverão agilizar o atendimento em todo o Estado.