NOTA DE ESCLARECIMENTO DA PREFEITURA DE SOBRAL

A Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos (Secomp) esclarece que os serviços de revitalização do Alto da Rolinha estão dentro do cronograma de ações da Prefeitura. A partir dos próximos dias, técnicos da usina de asfalto estarão passando pelo bairro e recuperando a malha asfáltica das ruas e avenidas danificadas. A Secomp esclarece ainda que o cronograma de recapeamento asfáltico, que nesse momento está recuperando cerca de 2 km de asfalto na localidade de São Francisco, no Jordão, irá passar por todos os bairros e distritos que possuam ruas e avenidas com a malha asfáltica obstruída.





Assessoria de Comunicação

Prefeitura de Sobral