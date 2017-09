NOTA DE ESCLARECIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SOBRAL

A Secretaria da Educação de Sobral esclarece que não existe nenhum professor e nenhum servidor com salário atrasado na rede municipal de ensino. Todos os servidores recebem seus salários no primeiro dia útil de cada mês, e os professores têm garantido pagamentos acima do piso nacional do magistério.





A Secretaria realizou duas seleções públicas para estágio remunerado, por meio dos editais nº 05/2017, publicado no Diário Oficial do Município nº 87, de 19 de junho de 2017; e do edital de seleção nº 10/2017, publicado no Diário Oficial do Município nº117, de 1º de agosto de 2017.





No edital nº 05/2017 foram aprovados 126 universitários, conforme resultado final publicado no Diário Oficial do Município nº113, de 26 de julho de 2017, que iniciaram o estágio no dia 1º de agosto e, portanto, receberam bolsa-auxílio equivalente a 31 dias de estágio.





Já no edital nº 10/2017 foram aprovados 153 universitários, conforme publicação do DOM nº 131, de 21 de agosto de 2017, os quais começaram o estágio no dia 22 de agosto, perfazendo 10 dias trabalhados.





Existem profissionais que já desenvolviam atividades pedagógicas nos Centros de Educação Infantil, contratados diretamente pelas unidades escolares, que possuem autonomia administrativa e financeira.





A Secretaria ressalta, ainda, que qualquer profissional que tenha algum questionamento ou dúvida em relação ao seu pagamento deve procurar diretamente a unidade escolar a qual está vinculado.



