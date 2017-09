NOVIDADE: Aplicativo 190 Ceará permitirá registro de denúncias online

A plataforma permite que a população realize o registro de denúncias direto com a Ciops.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, em parceria com o Gabinete da Vice-Governadoria, lançou nesta quinta-feira (28) o aplicativo móvel 190 Ceará. A plataforma permite que a população realize o registro de denúncias de crimes direto com a central da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).





Com o aplicativo, as ocorrências poderão ser registradas de forma virtual, pelo celular. Além das informações, o sistema também permite que os usuários enviem fotos e vídeos do ocorrido. "Nosso objetivo é melhorar o serviço prestado às pessoas e unir comodidade e rapidez no socorro oferecido", declara André Costa, secretário de Segurança.





O aplicativo, chamado 190 Ceará, está disponível para os sistemas operacionais Android e IOS, com tecnologia 3G, Wi-Fi e GPS. No primeiro acesso, o usuário deve realizar um cadastro prévio com os dados necessários para abrir a ocorrência. Os dados enviados serão armazenados e utilizados apenas pela Polícia, tornando as informações sigilosas.





O secretário André Costa alerta para a importância do envio de informações verídicas, lembrando que comunicação falsa é crime.









Ceará Pacífico





O lançamento do aplicativo 190 Ceará é uma das iniciativas do Pacto por um Ceará Pacífico, projeto promovido pelo Governo do Estado, que visa a implantação de ações estratégicas de combate à violência.