Moradores do bairro Alto da Rolinha, em Sobral, solicitam o asfaltamento das ruas do bairro. As vias estão esburacadas e causando transtornos aos transeuntes e moradores.





No ano passado, durante o pleito eleitoral para prefeito, prometeu-se o asfaltamento das ruas do bairro, mas até o presente momento nada foi feito.

Fotos; R. Soares