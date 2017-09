O BAIRRO COHAB 3 ESTÁ ABANDONADO!

Moradores do bairro Cohab 3 cansados do descaso da Prefeitura de Sobral, deram início em alguns locais o reparo da via pública por conta própria, colocando concreto no pavimento, pois ruas como Ipu, Pedro Mendes aguardam há meses a conclusão do asfaltamento que iniciaram e abandonaram a obra. A população afirma que a incompetência e o descaso para com o contribuinte é grande por parte da secretaria de infraestrutura do município. A população solicita do prefeito Ivo Gomes a solução para os problemas das vias do bairro Cohab 3.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter