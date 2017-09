Ônibus da empresa Guanabara é atacado na cidade de Quixeramobim

Bandidos atacaram com pedradas o ônibus da empresa Guanabara (Juazeiro/Fortaleza) na madrugada desta segunda-feira (18).

O fato aconteceu no trecho compreendido entre as localidades de Oiticica e Carauno, município de Quixeramobim, na CE 060.





Uma das janelas do veiculo foi quebrada e estilhaços de vidro atingiram uma passageira.





A composição policial foi até a agencia da Guanabara, confirmaram a veracidade da denúncia, onde acabou socorrendo a vitima para o Hospital de Quixeramobim, Dr. Pontes Neto.





A composição fez diligencias no local do ocorrido, no sentido de localizar os autores, mas não obtiveram êxito.





