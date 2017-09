Ônibus da empresa Guanabara pega fogo no Ceará

Um ônibus da empresa Guanabara que foi completamente destruído por um incêndio, na noite deste sábado, 23, na localidade do Sítio Bravo em Iguatu, na CE 060. O veículo fazia a linha Iguatu/Juazeiro do Norte.





Militares do Corpo de Bombeiros de Iguatu, foram acionados para combater as chamas e afirmaram que o motorista percebeu um fogo dentro do banheiro do ônibus. “O motorista Geraldo Amaro de Castro, percebeu uma fumaça na parte de trás do ônibus, Ele parou o veículo, avisou os passageiros, eles retiraram as bagagens e com tranquilidade, ninguém ficou ferido. Parabéns para o motorista, mas o ônibus foi totalmente destruído”, disse o Sub Tenente Éder em entrevista ao site Iguatu.net.





Via Wilson Gomes