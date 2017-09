ÔNIBUS PEGA FOGO NA SUBIDA DA SERRA DE TIANGUÁ E FICA COMPLETAMENTE DESTRUÍDO

No inicio da noite desta sexta (01/09), por volta das 18h30 na BR 222, um ônibus da Viação Itapemirim de placa FKE 9674, pegou fogo na subida Serra da Ibiapaba, na localidade conhecida como “Pilões”, em Tianguá.





No ônibus haviam 22 pessoas, mas felizmente todas conseguiram sair antes das chamas tomarem todo o veículo. Toda a bagagem dos passageiros foi perdida e o ônibus ficou completamente destruído pelo fogo.

A equipe do Resgate de Tianguá composta pelos Socorristas Marcus e Wisley, Condutor Cleyton e pelo Coordenador Alexandre Neto estiveram no local. Também estiveram no local uma equipe da Policia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros de Sobral. As chamas foram controladas e ninguém ficou ferido.





Veja o vídeo:

Com informações de Ibiapaba 24 horas