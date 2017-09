Passagem no VLT de Sobral agora é R$ 1,00

A prefeita em exercício de Sobral, Christianne Coelho, sancionou, nessa quarta-feira (6/9), o projeto de lei que autoriza o município repassar ao Governo do Ceará o recurso financeiro para custear parte do valor do passe do VLT à população sobralense.





Por meio do convênio, que será repassado mensalmente aos cofres públicos estaduais, o preço do bilhete cai de R$ 3,50 para R$ 1,00 conforme anunciado anteriormente pelo prefeito Ivo Gomes.





“Esta sanção é mais um compromisso do prefeito Ivo Gomes, que garante aos sobralenses uma maior oportunidade de deslocamento aos seus afazeres, seja no âmbito do trabalho, turístico ou estudantil”, diz Christianne Coelho.





(Via O Sobralense)