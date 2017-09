Planeta Nibiru atingirá a Terra e levará ao fim do mundo neste sábado (23), diz numerólogo

O prenúncio do fim do mundo já circulou diversas vezes pela internet. As mais variadas causas já foram responsáveis pela extinção da humanidade. Desta vez, de acordo com o numerólogo David Meade, o apocalipse terrestre será causado por um planeta chamado Nibiru, que atingirá a terra no próximo sábado, dia 23 de setembro. As informações são do jornal O Globo.





Segundo Meade, as previsões de que o planeta Nibiru, também conhecido como Planeta X, irá colidir com a Terra se baseiam em versos e códigos da Bíblia, com foco na numerologia. Ele centra sua teoria no número 33, crendo que o eclipse do dia 21 de agosto foi um prenúncio da data para o fim do mundo.





"Jesus viveu por 33 anos, o nome Elohim, que é um dos nomes usados pelos judeus para Deus, foi mencionado 33 vezes (na Bíblia). É um número muito significativo na Bíblia e na numerologia. Estou falando de astronomia e da bíblia e juntando os dois", disse Meade em entrevista ao jornal "The Washington Post".





A tese de Meade, no entanto, já foi desmentida há anos por um cientista sênior da Nasa, a agência espacial americana. Num vídeo publicado no Youtube em 2012, o cientista David Morrison, nega a existência do Planeta X, com explicações do porquê a teoria é falsa.





"Se o planeta estivesse tão perto, seria brilhante, seria facilmente visível a olho nu. Todos nós poderíamos vê-lo. Se Nibiru fosse real e se fosse um planeta com uma massa substancial, ele já perturbaria as órbitas de Marte e da Terra. Veríamos mudanças por causa deste objeto entrando no sistema solar interno", disse Morrison no vídeo.





O planeta Nabiru está no centro de teorias da conspiração do fim do mundo desde os anos 1970.