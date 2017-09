PM PRENDE HOMEM ACUSADO DE DESFERIR VÁRIAS FACADAS EM DESAFETO NOS TERRENOS NOVOS

Por volta das 23 horas de ontem (31), policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio ocorrida no bar do Frank, na Rua Raimundo Alves, no bairro Terrenos Novos, em Sobral. Quando a composição policial chegou no local da ocorrência, tomou conhecimento de que o indivíduo identificado por João Cláudio Silva de Almeida, 32 anos, vulgo "Bambam", tinha desferido várias facadas em seu desafeto, identificado por Antônio Valdecy Vieira Ripardo, 45 anos, pedreiro. A vítima foi socorrida em estado grave para o Hospital Regional Norte (HRN).





Os policiais realizaram diligências e conseguiram prender o acusado em flagrante. O preso já responde por vários procedimentos policiais. Segundo o acusado, a tentativa de homicídio se deu após uma discussão banal.





O acusado foi encaminhado à Delegacia Regional de Sobral, para a lavratura do procedimento cabível.



Os Policiais que efetuaram a prisão do criminoso foram: Sargento Frota, Caba Rômulo, Soldado Viana e Soldado Lima Forte.

Acusado: João Cláudio Silva de Almeida

