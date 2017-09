PM RECUPERA DUAS MOTOCICLETAS ROUBADAS QUE ESTAVAM SENDO DESMANCHADAS

Na manhã desta sexta-feira (8), por volta das 10h, a Polícia Militar de Sobral recebe uma denúncia dando conta que na localidade de Setor 3, duas motocicletas estavam sendo desmanchadas.





Os policiais foram averiguar a denúncia e quando chegaram no local denunciado, verificaram a veracidade dos fatos. No local havia duas motocicletas: uma Honda /NXR Bros 150 de cor preta, placa HYK-6883 e uma Honda NXR 160 de cor branca e sem placa de identificação. As motos estavam sem os pneus.





As motos estavam dentro de um matagal no Setor 3, em Sobral.





As motocicletas foram encaminhada para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral, para a lavratura dos procedimentos legais.





Fonte: Sobral 24 horas