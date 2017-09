PMs DO RAIO EM AÇÃO: POLÍCIA PRENDE CINCO E APREENDE ARMAS

Segundo o Raio, os criminosos se preparava para matar um membro de um grupo inimigo.

Equipes do Batalhão de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) prenderam cinco pessoas e apreenderam armas e drogas na cidade de Tauá. Os trabalhos policiais iniciaram a partir de uma denúncia acerca da existência de pessoas armadas, ligadas a um grupo criminoso, que se preparavam para executar um indivíduo de um grupo rival e outras pessoas envolvidas com ele.





Inicialmente, os policiais localizaram Leandro Adelino dos Santos Silva (28) e Maria Marta dos Reis Silva (33). Os dois transitavam pela Avenida Valdemar Rego, em uma motocicleta YBR vermelha de placa OCM 0269. Após buscas, os policiais localizaram em poder da mulher, um revólver calibre 38, com numeração raspada, com cinco munições intactas.





Segundo os policiais, o casal estava à procura de um homem, que havia sido posto em liberdade após cumprir pena no presídio de Juazeiro do Norte. Questionado pelos agentes de segurança, Leandro Adelino era morador de Nova Russas, e não informou o que fazia em Tauá.





Simultaneamente a ação realizada na Avenida Valdemar Rego, outra composição policial seguiu até a residência de Rafael Rodrigues Bezerra (31), onde estariam mais dois suspeitos do grupo de Leandro. A dupla não foi encontrada no imóvel. No entanto, após buscas no local, os policiais encontraram um revólver Taurus, calibre 38, com numeração raspada, e com cinco cartuchos intactos, além de dez pedras de crack.





Rafael levou os policiais até uma pousada instalada no posto Tauá, onde os PMs localizaram e prenderem os dois homens, identificados como Manuel Cláudio Ferreira dos Santos (37), natural de Tauá; e João Victor Gomes Sobrinho (20), nascido em Picos, no Piauí. Com eles, foi apreendido um revólver Taurus, calibre 38, municiado, além de outros 11 cartuchos intactos. Uma segunda moto, modelo Twister, de cor preta e placa ECL 3127, também foi apreendida.





Os cinco envolvidos receberam voz de prisão e foram encaminhados, junto com o material apreendido, para a Delegacia Regional de Tauá, onde foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e na Lei das organizações criminosas.





Com informações do Cnews