PMs salvam bebê de 16 dias engasgada com leite materno em Juazeiro do Norte

Acionados enquanto faziam patrulha de rotina nas proximidades, os policiais fizeram os primeiros socorros e salvaram a pequena Maria Louise.

Três policiais militares que faziam patrulhamento de rotina no bairro João Cabral, periferia de Juazeiro do Norte (a 495 quilômetros de Fortaleza), se depararam com uma cena dramática.





Um homem, “visivelmente desesperado”, estava com a filha nos braços, de 16 dias de vida, quase desfalecida. Ela havia se engasgado com o leite materno. O caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (28).





Os policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar (2º BPM), então, realizaram os primeiros socorros e recuperaram a respiração da pequena Maria Louise, salvando-a.





A equipe, composta pelo cabo Eronildo Lima e pelos soldados Paulo Sérgio e Fábio das Neves Silva, levou a criança a um hospital da região.





A bebê, no entanto, já passava bem e não precisou sequer ficar internada nem teve qualquer sequela. Ainda sobrou tempo para uma foto celebrando o final feliz.





Em oito anos de PM, o cabo Lima afirma ter sido a primeira vez que atuou em uma ocorrência assim, para a qual o curso de formação da PM chega a instruir. “Graças a Deus terminou tudo bem. A participação de toda a composição foi primordial para que tudo terminasse bem”.





Veja vídeo que registrou parte da ação:

Fonte: Tribuna do Ceará