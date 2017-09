Polícia Civil apreende mais de 800 comprimidos de ecstasy

Duas pessos foram presas suspeitas de vender ecstasy em festas rave, em Fortaleza e Região Metropolitana. A polícia chegou aos suspeitos após investigação em parceria com os Correios, por onde as encomendas com a droga chegavam. Duas pesssoas foram presas na ação.





Segundo a Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), com a ajuda dos Correios foram encontrados os três envelopes, que tinham, como destinatários, Klleryston Italo Moreira Gomes (28) – com passagem por tráfico de drogas; e Antônia Kamila Bezerra da Silva (26) – sem antecedentes.





Por meio de diligências, Klleryston foi preso em um imóvel no bairro Dias Macedo. Já Antônia Kamila foi localizada em seu emprego, em uma empresa imobiliária situada no bairro Aldeota, em Fortaleza. No total, foram apreendidos 877 comprimidos de ecstasy. O restante do grupo foi identificado por Gustavo Vieira dos Santos (20), Gleiva da Silva Costa (22) e Francisco Darlen Lira de Souza (21) – os três sem antecedentes.





O trio foi flagrado no momento que comercializava os entorpecentes no evento, que ocorria no bairro Jurema, em Caucaia. Na ocasião, os policiais civis encontraram 35 comprimidos de ecstasy e 10 unidades de LSD. Em seguida, a equipe seguiu até a residência de Gustavo, no bairro Jangurussu, onde encontraram mais 100 micropontos também de LSD, que haviam sido recebidos pelos Correios. Todo o grupo responderá pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A Polícia Civil agora mantém as investigações, no intuito de prender outras pessoas que tenham ligação com o esquema criminoso.





Fonte: Cnews