POLÍCIA CIVIL DE BARROQUINHA PRENDE HOMEM ACUSADO DE MATAR A EX-COMPANHEIRA

Na tarde desta terça-feira (12), Policiais Civis da Delegacia Municipal de Barroquinha efetuaram a prisão do indivíduo identificado por Novinho, acusado de matar a ex-companheira com vários golpes de faca.





O crime brutal aconteceu na noite de sexta-feira, 01, por volta das 22h30.





A vítima, Francisca das Chagas de Sousa, 22 anos, natural de Barroquinha, foi brutalmente assassinada com várias lesões graves que atingiram as costelas da vítima, costas e uma no rosto próximo a boca. A mulher ainda chegou a ser socorrida por uma ambulância, mas deu entrada sem vida no hospital de Barroquinha.









Motivação





De acordo com informes da polícia, o acusado teria cometido o crime por querer reatar um relacionamento findado pela vítima há cercas de três semanas. Populares relatam que desde o rompimento que o acusado vinha perseguindo a vítima atrás de reatar o relacionamento e sempre recebia um “não” de sua ex.





Já durante a noite de sexta, Novinho teria visto sua ex saindo de casa e lhe seguiu de moto. Novinho teria iniciado uma discussão com a vítima e covardemente sacou uma faca e passou a esfaqueá-la, sendo que quando viu ela já caída no chão agonizando abandonou a moto em que trafegava e fugiu do local.



A Polícia Civil após tomar conhecimento do crime, o Delegado de Barroquinha e sua equipe de policiais iniciaram as investigações, através de um inquérito policial. A autoridade policial solicitou a prisão preventiva do acusado, que após ser apreciado pelo Ministério Público e Judiciário, foi decretada a prisão preventiva. Novinho já se encontra recolhido na cadeia pública de Barroquinha e à disposição da justiça.

