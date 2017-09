POLICIA CIVIL DE CAMOCIM PRENDE HOMEM ACUSADO DE HOMICÍDIO

Equipe de Policiais Civis da Delegacia Regional de Camocim, coordenados pelo Delegado Herbert Ponte e Silva, efetuaram a apreensão do indivíduo de nome Mateus Silva do Nascimento, suspeito de participar do homicídio ocorrido no dia 29 de agosto de 2016, tendo como vítima o indivíduo Benedito Ferreira.

Acusado: Mateus Silva do Nascimento





Era por volta das 14:30, quando os investigadores, após investigação do local exato onde estaria o indivíduo, foi possível realizar a sua prisão, que apesar de ser maior de idade, Mateus, responde quando era menor.





A prisão aconteceu na Rua Perimetral, bairro Apossados 2.





Ressalta-se que a Polícia Civil de Camocim elucida mais um homicídio.





Fonte: Sobral 24 horas