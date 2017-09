POLÍCIA CIVIL DE CAMOCIM PRENDE ENVOLVIDOS NA MORTE DO SEGURANÇA KESSEJONES

Por volta das 12h desta quarta-feira (6), Policiais Civis de Camocim, coordenados pelo Delegado Regional, Dr. Herbert Ponte e Silva, realizaram a prisão de dois indivíduos envolvidos no assassinato do segurança particular, Kessejones Cardoso, ocorrido na tarde do dia 28 de julho do corrente ano.

Acusado: Antônio Marcos Oliveira Araújo

A vítima foi executada na Rua Santos Dumont, no bairro Cruzeiro. Dois indivíduos em uma motocicleta efetuaram vários tiros contra Kessejones, que morreu no local.

Menor envolvido no crime

Após a Polícia Civil tomar conhecimento do crime, deu-se início um minucioso trabalho investigativo, coordenado pelo Dr. Herbert Ponte e Silva.





O inquérito policial foi concluído e enviado ao Poder Judiciário de Camocim, onde a autoridade policial solicitou as prisões dos envolvidos na execução de Kessejones. Após o inquérito ser apreciado pelo Judiciário e Ministério Público, os mandados de prisão foram expedidos.





O maior de nome Antônio Marcos Oliveira Araújo, 21 anos, foi preso em sua residência, na Rua Riachuelo, no bairro Cruzeiro. O outro envolvido no crime, um menor de 16 anos, foi apreendido no bairro Boa Esperança.





Os presos já se encontram recolhidos e à disposição da Justiça local.