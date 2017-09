POLÍCIA CIVIL DE SANTANA DO ACARAÚ PRENDE DOIS INDIVÍDUOS ACUSADOS DE ASSALTO

Policiais Civis de Santana do Acaraú, nesta tarde do dia 21/09/2017, sob a direção do Delegado de Polícia Jesiel Gerson Kavrokov Junior, em continuidade às investigações do crime de Roubo ocorrido na Farmácia do Galvino , prenderam mediante mandado de prisão preventiva J osé Victor de Souza, indiciado por ter praticado o crime que assustou a cidade. Apurou-se que Victor executou a ação criminosa articulada sob o comando de seu irmão, Francisco Tiago de Souza, natural de Santa na do Acaraú , que atualmente se encontra preso em Caucaia no presídio do carrapicho. Indiciou-se também Pedro Juca - amigo de Tiago e que deu apoio operacional ao crime, preso em flagrante pelo Delegado Gilk da Silva Santos, prisão ocorrida no dia dos fatos.





As investigações continuam para apurar a autoria do quarto elemento envolvido no crime.





Ainda durante a tarde desta quinta feira foi cumprido o mandado de prisão em desfavor de Francisco Luciane da Silva em processo criminal envolvendo violência doméstica familiar contra a mulher expedido pela justiça criminal de Santana do Acaraú.