POLÍCIA CIVIL DO CEARÁ EM AÇÃO

A operação POSÊIDON foi deflagrada na cidade de Mucambo na Região Noroeste do Estado, durante a ultima quinta-feira dia 14 de Setembro de 2017, tendo a frente a Delegacia Municipal de Pacujá e apoio das delegacias Regional de Sobral, Municipal de Varjota e Perícia Forense sob a coordenação do delegado José Afonso Timbó Castelo Branco. A operação tinha como objetivo dar cumprimento a mandados de busca e apreensão em depósitos de água nas cidades de Mucambo e Pacujá sob suspeita de falsificação de produtos, comercialização ilegal de água para o consumo humano em desacordo com as regras de higiene, saúde, ambiental e fiscal. No decorrer do cumprimento em uma casa situada na rua Lourenço Pereira, centro de Mucambo foi constatada a comercialização de água adicionada de sais em desacordo com regras e leis vigentes. Amostras de água foram coletados para análise pericial em que se verificará o risco à saúde da população, uma máquina que era utilizada para o engarrafamento foi apreendida, além de garrafões com prazo de validade vencida. Foi instaurado um Inquérito Policial e caso continua sendo apurado pela Delegacia Municipal de Pacujá.





(Polícia Civil de Pacujá)