Polícia investiga quem colou cartazes em Quixeramobim com recompensa pela "cabeça de homem"

Alguém ofereceu R$ 10 mil pela morte de um homem. Todos os cartazes já foram retirados pela Polícia.





Cartazes foram colados em postes oferecendo recompensas de até R$ 10 mil para quem trouxer a cabeça de um homem ou R$ 1 mil para informar o local do procurado. Os anúncios foram distribuídos no bairro Conjunto Esperança, no município de Quixeramobim, a 212 km de Fortaleza. A foto que está no cartaz é de um homem conhecido como “Mucuin”.





Até o momento, não se sabe quem está por trás da divulgação dos cartazes nem por qual motivo dos anúncios.





De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a investigação sobre os cartazes está sendo realizado pela Delegacia Municipal de Quixeramobim. a pasta informou que os anúncios já foram retirados dos postes.