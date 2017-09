POLÍCIA MILITAR DE FRECHEIRINHA PRENDE ASSALTANTES

Policiais Militares de Frecheirinha realizaram a prisão em flagrante de uma dupla acusada de assaltar um casal de idosos na localidade de Caiçara.

Na noite de ontem (4), por volta das 20h, policiais receberam uma denúncia dando conta que na localidade de Caiçara havia um casal de idosos e uma filha estavam sendo assaltados. Os PMs saíram em diligências e quando chegaram no local denunciado, verificaram a veracidade dos fatos e prenderam os acusados: um maior identificado por Vierton Cláudio Rodrigues Maia, 22 anos, natural de Limoeiro do Norte e um menor de idade. A dupla foi presa com parte do dinheiro roubado.





Durante o assalto, os indivíduos lesionaram bastante as vítimas.





As vítimas foram identificada como: Sr. Clóvis e sua esposa Ana Lúcia Aguiar e a filha do casal Antônia Aguiar.





Os policiais que efetuaram a prisão da dupla foram: Sargento Auricélio, Sargento Vasconcelos, Soldado Vicente e Soldado Santos.





Fonte: Sobral 24 horas