Polícia prende 5 envolvidos no roubo a banco em Novo Oriente

Parte da quadrilha acusada de explodir uma agência bancária de Novo Oriente, foi presa em operação conjunta da Polícia Militar (PM), por meio do Comando Tático Rural (Cotar), e da Polícia Civil, através da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF). Os cinco suspeitos presos foram encontrados em uma pousada na cidade de Morada Nova, na noite desta quinta-feira (21).



Os cinco homens presos foram identificados como: Edson Erisson Silva Freitas, de 19 anos, que já responde por tentativa de crime contra a administração pública; Francisco George Constantino de Oliveira, de 29 anos, que também responde por porte ilegal de arma de fogo, roubo, receptação e tráfico de drogas; Hilder Jackson Florencio Sales (19), que responde por tráfico de drogas; e Acelio Saraiva Filho (19) e Mateus Nobre Rabelo (20), ambos sem antecedentes criminais.



Segundo o delegado Raphael Vilarinho, titular da DRF, outros dois criminosos já foram identificados.



A polícia informou que parte do dinheiro roubado na agência já foi recuperado. Com os suspeitos, a polícia apreendeu diversos celulares, revólveres e pistolas.



O caso



Uma agência bancária e uma loja de eletrodomésticos foram atacadas durante a madrugada de quarta-feira (20), na cidade de Novo Oriente, Sertão Central do Ceará. Cerca de 15 homens fortemente armados foram até a sede da delegacia e do destacamento policial. Eles atiraram no prédio, quebraram a porta de vidro e destruíram uma viatura que se encontrava na parte externa do local. Nenhum policial ficou ferido.



Após isso, o grupo se dividiu. Enquanto uma parte foi até uma agência bancária do Bradesco, outra metade do bando seguiu até uma loja de eletrodomésticos e levou vários celulares, notebook, televisões e tablets. O vigilante do local foi feito refém e liberado logo após o roubo.





