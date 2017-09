Polícia Civil retém cerca de R$ 155 milhões em bens e mercadorias de grupo criminoso

Mais de 20 carros nacionais e importados também foram aprendidos, entre eles um BMW M3 Sedan 2015/2016, avaliado em R$ 360 mil.

A Polícia Civil já reteve cerca de R$ 155 milhões em bens e mercadorias adquiridos pelo grupo acusado de deixar um rombo de mais de R$ 300 milhões em impostos sonegados no mercado têxtil do Ceará. As informações foram repassadas nesta segunda-feira (4), em coletiva de imprensa no auditório do Complexo de Delegacias Especializadas (Code), no bairro Aeroporto.





Na última sexta-feira (1º), a Polícia já havia recuperado R$ 2 milhões em espécie e cheques, que estava parte em moeda estrangeira como euro, dólar e peso chileno. A Polícia Civil ainda estima que, em média, R$ 50 milhões, em bem móveis e imóveis, como empresas e residências dos investigados, foram sequestrados por ordem Judicial. Somente um dos imóveis é avaliado em mais de R$ 4 milhões. Além disso, tecidos avaliados em mais de R$ 100 milhões e aparelhos eletrônicos, entre outros produtos, também foram apreendidos.





Ainda não foi contabilizado o valor de 21 carros apreendidos durante a Operação Dissimulare. Entre os veículos estão importados como um BMW M3 Sedan 2015/2016 que, nos sites de venda de automóveis, é avaliado em cerca de R$ 360 mil. Há ainda Range Rover, Hilux e outros de menor porte.





Conforme o titular da Delegacia de Crimes Contra a Administração e Finanças Públicas (DCCAFP), delegado Márcio Gutierrez, os valores ainda não cobrem os prejuízos causados pelo grupo liderado por Jovilson Coutinho de Carvalho, que ainda está foragido. Ele controlava 46 empresas de fachada.





Até agora, 13 pessoas foram presas. Elas serão ouvidas durante esta semana.