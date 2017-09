POLICIAIS CIVIS DA DHPP CAPTURAM UM DOS SUSPEITOS DE MATAR POLICIAL MILITAR EM TENTATIVA DE ASSALTO

Um dos suspeitos de matar o sargento da Polícia Militar Edvaldo José Santana Flexa em uma tentativa de assalto no bairro Guararapes, em Fortaleza, foi preso na noite da última sexta-feira (2) no município de Fortim, informou a Polícia Civil, por meio de nota. Ele chegou a ser socorrido para o Instituto Dr. José Frota (IJF), mas morreu no local.





O homem identificado como Francisco Bruno Antunes Scipião, 25, foi capturado por policiais após investigações da 11ª Delegacia da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Na casa do suspeito, localizada no bairro Viçosa, foram encontrados munições de arma de fogo e um celular roubado.





Segundo suspeito segue sendo procurado





A Polícia também apontou que segue com as apurações para prender o segundo suspeito de participar da ação que vitimou o sargento, mas prefere não divulgar mais detalhes agora com o intuito de não comprometer o andamento das investigações.