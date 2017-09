POLICIAIS CIVIS DE COREAÚ PRENDEM HOMEM ACUSADO DE TENTATIVA DE ESTUPRO

Na manhã desta sexta-feira (22), Investigadores da Delegacia Municipal de Coreaú, coordenados pela Delegada Municipal, Dra. El len Albuquerque de Oliveira, efetuaram a prisão de Emanoel Costa de Oliveira, 31 anos, vigia, natural da cidade de Moraújo. A prisão ocorreu por força de mandado de prisão, expedido pela Juiz da Comarca de Moraújo.









O crime





Durante a madrugada de sábado (09/09/2017), Emanoel conseguiu entrar na residência de sua ex-cunhada sem arrombar nenhuma porta ou janela. No interior da residência ele amarrou a jovem e mediante ameaças de morte, utilizando uma faca, tentou estuprá-la. Felizmente, o estupro não foi concretizado, pois o irmão da vítima morava próximo e ouviu os barulhos e evitou o concretização do ato criminoso (estupro). O criminoso conseguiu se evadiu do local antes da chegada da Polícia.





Ao tomar conhecimento do fato criminoso, a Polícia Civil de Coreaú deu início ao trabalho de investigação, que culminou com a prisão do indivíduo Emanoel Costa de Oliveita, que está recolhido na cadeia pública de Moraújo.