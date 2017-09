POLICIAIS DO RAIO APREENDEM MAIS UMA ARMA DE FOGO EM SOBRAL

No início da manhã de ontem (22), a Equipe do RAIO 01, realizava patrulhamento pelo Parque da Cidade, quando foi visto um homem pilotando uma motocicleta em atitude suspeita. O suspeito empreendeu fuga ao perceber a aproximação dos policiais, logo o suspeito foi abordado na comunidade "Triângulo" no bairro Coração de Jesus.





Durante abordagem pessoal, foi encontrado com Pedro Rodrigues do Nascimento, 21 anos, um revólver calibre 32.





Os policiais militares realizaram buscas na casa do suspeito no bairro Vila Recanto II, onde foi encontrado várias gramas de maconha.





Todo material apreendido e o suspeito foram conduzidos a Delegacia 24 horas de Sobral.





Fonte: Sobral 190