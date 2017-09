POLICIAIS DO RAIO PRENDEM UM DOS ENVOLVIDOS NO SEQUESTRO DO ÔNIBUS COM UNIVERSITÁRIOS DE IPU

Os policiais do RAIO classificados pelo prefeito de Sobral como truculentos, prenderam por volta das 11h50 dessa quinta-feita 14, o primeiro acusado pelo sequestro do ônibus com cerca de 40 estudantes universitários da cidade do Ipú.





Com armas em punho, os três bandidos levaram o coletivo para uma estrada de terra, e com ameaças de morte tomaram objetos de valor das vítimas. Os bandidos só não fizeram algo pior, graças a ação rápida dos agentes do Ronda de Ações Intensivas e Ostensivas, o RAIO.





O trio já se preparava para tirar as roupa das vítimas quando perceberam a chegada dos policiais, eles receberam os agentes a tiros e conseguiram fugir na mata. Choros, gritos de desespero, tiros e pedidos de socorro nunca vão sair da cabeça desses jovens.





Os policiais se empenharam na ocorrência e logo na manhã de hoje capturaram Francisco Diego Arruda Gomes de 26 anos. Ele já entregou o restante dos comparsas e a polícia está em campana na expectativa de prender os outros dois bandidos a qualquer momento.





Com Wellington Macedo