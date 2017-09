POLICIAIS MILITARES DO RAIO APREENDEM ARMA DE FOGO E RECUPERAM MOTO ROUBADA

Uma equipe do Raio patrulhava nas ruas do bairro Junco, em Sobral, Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14), quando avistou dois homens transitando em uma moto em atividade suspeita, na última quarta-feira (27). Houve a aproximação dos policiais e, após a abordagem, foi encontrada em posse de um dos indivíduos uma arma calibre 32, com cinco munições intactas.





Após uma pesquisa, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), foi constatado que o veículo que os dois indivíduos estavam transitando era fruto de roubo. A moto Titan 150, de cor vermelha, que era conduzida por um menor de idade, é o veículo de um moto taxi que foi tomada de assalto.





Após a apreensão, os dois suspeitos, um menor e um maior, foram conduzidos para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral. Concluído o procedimento, o menor foi liberado e o maior foi autuado no art. 14 do Código Penal, por ilegal de arma de fogo, e no art. 244 do Estatuto da Criança e do Adolescente, por corrupção de menor.





Fonte: SSPDS