PONTE DA DIVISA CE/PI SERÁ INTERDITADA MAIS UMA VEZ NA PRÓXIMA SEMANA

A Ponte que liga os estados do Piauí e Ceará, na localidade do Retiro, será interditada mais uma vez, com essa, já é a quinta vez que o local fica com o tráfego suspenso pelo exército brasileiro que está no local desde o mês de Abril, quando o asfalto começou a ceder.





De lá para cá, já aconteceram diversas interdições para reparos, agora, mais uma vez e provavelmente para a conclusão da obra irá acontecer uma nova interdição que será de PRATICAMENTE TRÊS DIAS, começa às 6hs da manhã do dia 4 de Outubro (Próx. quarta-feira) e tem previsão de ser concluída às20hs do dia 6 de Outubro (Sexta-feira).





O Exército recomenda para quem for trafegar pelo local, sentido Ceará-Piauí, usar a rota alternativa pela estrada do Carneiro, cuja entrada também é na BR-402, NO kM, 96, para quem vai ao Ceará, o Exército recomenda a rota Cocal/Viçosa.