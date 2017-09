PREFEITO CARLOS RONER E O GOVERNO DO CEARÁ ENTREGARAM 271 TÍTULOS DE PROPRIEDADES RURAIS

O Governo do Estado do Ceará, por meio do Superintendente do Idace, com o Prefeito Carlos Roner e o Secretário de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente, Ravyck Araújo, entregaram na terça-feira (12), 271 títulos de propriedades rurais. Foi a maior entrega de títulos da história de Coreaú.

Mais que a posse formal da terra, os documentos possibilitam o acesso às políticas públicas destinadas aos agricultores rurais, como ao crédito com juros baixos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e à Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater).