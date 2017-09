Prefeitura desvia água e deixa moradores do Novo Caiçara na seca; vídeo

A adutora que deveria servir apenas ao conjunto do programa Minha Casa Minha Vida, está sendo agora usada para levar água também para loteamentos e outros bairros construídos com erros no planejamento de abastecimento de água.





A constante falta d'água fará a comunidade desfilar no 7 de setembro em Sobral no Ceará. Moradores do Conjunto Novo Caiçara, do programa "Minha Casa Minha Vida", vão participar do desfile da independência carregando baldes, garrafas, panelas e cartazes. Cansados de constrangimentos por falta d'água, eles acusam a prefeitura de desviar o curso da água do conjunto, para loteamentos e bairros mais afastados, deixando os moradores até 15 dias sem água.





Fonte: Wellington Macedo