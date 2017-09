PROPAGANDA ENGANOSA DA PREFEITURA DE SOBRAL: PASSAGEM DO VLT R$ 1,00

De acordo com denúncias de usuários do VLT Sobral, o Prefeito Ivo Gomes fez tanto alarde dizendo que a passagem do VLT seria R$1,00 a partir de agosto do corrente ano, mas o valor anda continua o mesmo, R$3,00.





Vale lembrar que a vice-prefeita ainda assinou no começo deste mês a lei que autorizava diminuir o valor da passagem e até agora nada!









Matéria do Blog da Prefeitura





Passagem no VLT agora é R$ 1,00





A prefeita em exercício de Sobral, Christianne Coelho, sancionou, nessa quarta-feira (6), o projeto de lei que autoriza o município repassar ao Governo do Ceará o recurso financeiro para custear parte do valor do passe do VLT à população sobralense.





Por meio do convênio, que será repassado mensalmente aos cofres públicos estaduais, o preço do bilhete cai de R$ 3,00 para R$ 1,00 conforme anunciado anteriormente pelo prefeito Ivo Gomes.





“Esta sanção é mais um compromisso do prefeito Ivo Gomes, que garante aos sobralenses uma maior oportunidade de deslocamento aos seus afazeres, seja no âmbito do trabalho, turístico ou estudantil”, diz Christianne Coelho.