QUARTETO CRIMINOSO É FLAGRADO COMETENDO FURTOS NO CENTRO DE TIANGUÁ

Neste sábado (23), por volta do meio dia, quatro pessoas entre elas uma adolescente de 16 anos, foram flagradas pela equipe do Ronda do Quarteirão, furtando objetos em lojas do centro comercial de Tianguá, com elas foi encontrado várias peças de roupa, produtos de higiene furtados de uma farmácia e outros objetos que haviam sido furtados de uma loja de bijuterias.





O quarteto foi identificado como MARIA EDVANIA SILVA FERREIRA, 20 anos, sua irmã MARIA ERIVANIA SILVA FERREIRA, 18 anos, CARLOS CESAR MOREIRA DA SILVA, 19 anos, e uma adolescente de 16 anos. Todos residentes em Sobral.





Edivania responde pelos crimes de furto e tráfico de entorpecente, sua irmã Erivania responde pelo crime de furto, Carlos Cesar responde pelo crime de associação criminosa e a adolescente responde por três atos infracionais por furto, sendo um destes com arrombamento.





Todos foram encaminhados a Delegacia de Policia Civil de Tianguá, onde foram apresentados ao Delegado Dr. Gregório, em seguida autuados por furto (artigo 155 do CPB). IP nº 560-665/2017.





Estiveram na ocorrência os PMs 1º Sgt Sargento J. Nascimento, Soldado Nazário e Soldado Ricardo.





Fonte: Ibiapaba 24 horas