Ranking mundial aponta Fortaleza como a 5ª cidade com maior quantidade de crimes

Com os números da violência registrando crescimento mensalmente, confirmados através de dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), Fortaleza amarga a quinta posição do ranking mundial das cidades com a maior quantidade de crimes. Os dados estão no banco de dados Numbeo, atualizado periodicamente, e que mostra as cidades mais perigosas.





De acordo com o ranking, Fortaleza perde apenas para cidades de San Pedro Sula (Honduras), Port Moresby (Papua-Nova Guiné), Caracas (Venezuela) e Pietermaritzburg (Africa do Sul). A capital cearense ainda consegue bater os números de Salvador e Rio de Janeiro, no ranking das 10 cidades.





Confira o quadro abaixo:

Números de 2017 até agora já ultrapassam todo 2016





Na última quinta-feira (14), o Ceará conseguiu ultrapassar a taxa de homicídios registrada em todo o ano passado. Em 2016 foram contabilizados 3.407 Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs). Agora, o número já ultrapassava 3.416 em apenas oito meses e 14 dias. De acordo o jornalista policial, Fernando Ribeiro, a tendência é o ano terminar com um aumento da ordem de 42% nos crimes contra a vida.





Números oficiais





Na última sexta-feira (17) a SSPDS divulgou os números oficiais de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) de agosto deste ano, que mostram a situação preocupante da Segurança Pública do Estado.

Banco de dados Numbeo





O Numbeo é um banco de dados colaborativo criado em 2009 pelo ex-engenheiro de software do Google, Mladen Adamovic, onde os usuários compartilham informações diversas sobre cidades e países. Originalmente disponibilizava apenas preços de produtos, mas a partir de 2011 começou a coletar dados sobre crime, poluição, saúde e tráfego.