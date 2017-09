REVOLTANTE! FUNCIONÁRIOS DO IML SÃO DEMITIDOS APÓS ARRASTAREM CORPO PELA LAMA

Dois funcionários do Instituto Médico Legal (IML) de Maceió, foram demitidos nesta terça-feira, 26, após serem flagrados, em um vídeo, arrastando o corpo de Djovan Tiele Silva, 20anos, conhecido como “Gonçalo”, um dos acusados pelo assassinato do agropecuarista Tadeu Freitas de Omena, crime ocorrido na última quinta-feira (21) no município de Branquinha, Zona da Mata alagoana.





No vídeo, dois funcionários do órgão são vistos arrastando o corpo do suspeito pelos pés, passando por um lamaçal e ainda jogam lama no rosto do morto. Ainda é possível ouvir comentários de funcionários da fazenda.





A Perícia Oficial de Alagoas notificou o IML sobre a conduta dos funcionários e cobrou medidas administrativas.





O IML informou que os dois funcionários envolvidos foram identificados e demitidos. Eles eram faziam parte do quadro de uma empresa terceirizada que prometeu realizar uma capacitação com o intuito de requalificar a equipe.





O vídeo repercutiu nas redes sociais. As imagens foram registradas por um funcionário do agropecuarista.





Fonte: Uol