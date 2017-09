Santanense que matou esposa com 48 facadas enfrenta juri popular nesta segunda-feira (4)

Após adiamento do julgamento no último dia 17 de agosto em virtude da ausência do advogado de defesa, será realizado na manhã desta segunda-feira (4) o julgamento de Francisco Aécio do Nascimento, ele é acusado de assassinar a esposa, a professora santanense Ana Soraia Galdino (33), a facadas em 2011. O réu foi preso em flagrante, após o crime, será julgado pelo Júri Popular a partir das 8h30min, no Fórum Dr. José Saboya de Albuquerque, em Sobral.





Crime – Ana Soraia, era professora há mais de 10 anos em uma escola municipal de ensino infantil localizada a poucos metros da casa onde morava, foi morta no dia 31 de outubro de 2011, dentro de casa, na Rua Zamenhoff, 122, no bairro Sinhá Saboya, em Sobral. De acordo com a perícia à época, a educadora foi surpreendida por seu marido e foi atingida por 48 perfurações a faca, enquanto ela dormia. O homicida foi preso em flagrante quando tentava deixar a cena do crime.





Via O Sobralense