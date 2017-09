SAÚDE NA UTI: POSTOS DE SAÚDE DE SOBRAL ESTÃO SEM MEDICAMENTOS PARA VERMES

Internauta denuncia a falta de medicamentos para vermes nos postos de saúde de Sobral.

Veja a denúncia na íntegra:

"Olá boa tarde gostaria de denunciar o descaso que está a nossa saúde pois hoje levei meu filho pra consultar no PSF dos terrenos novos e lá passaram uma simples medição pra ele Remédio pra Verme e por encrivel que pareça não tinha pois me mandaram ir atrás nos outros postos e tbm não tem estava com uma vizinha minha que precisava de Seringas e tbm não tinha pessoal onde vamos parar com essa gestão povorosa que está aterrorizando Sobral em todos os aspectos. Enquanto isso o Prefeito está na Europa gastando nosso dinheiro.. Triste realidade hoje de Sobral a população morrendo a mingua. Enquanto ao remédio tive que comprar pois meu filho tem que tomar. Obrigada Moro aqui no residencial caiçara.









Aí a foto da receita e por favor poste meu desabafo! 👍🏽 obrigada e tenha uma ótima tarde."